Korona virüs nedeniyle 'Evde kal' çağrılarına uyan İzmirliler, balkon tarımına başladı. Vatandaşlar, mevsimine uygun olarak mutfağın temel gıda maddelerini evlerinden çıkmadan üretmek için balkonlarına sebze ve meyve fidesi dikiyor. Emel Yavaş, balkonda organik tarım yapmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.
Salgın günlerinde balkonda tarım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.