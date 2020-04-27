Salgın günlerinde balkonda tarım

Korona virüs nedeniyle 'Evde kal' çağrılarına uyan İzmirliler, balkon tarımına başladı. Vatandaşlar, mevsimine uygun olarak mutfağın temel gıda maddelerini evlerinden çıkmadan üretmek için balkonlarına sebze ve meyve fidesi dikiyor. Emel Yavaş, balkonda organik tarım yapmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.