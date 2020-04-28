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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 28 Nisan Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

elektrik kesintisi 28 Nisan Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi 28 Nisan Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

28.04.2020, 09:52

'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi var? İşte elektrik kesintisi detayları...

BERGAMA
28.04.2020 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BOZKÖY, EĞRİGÖL MAHALLELERİ VE CİVARLARI

28.04.2020 12:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEKKEDERE, YENİKENT, KURFALLI, SARIDERE, ÇALIBAHÇE MAHALLELERİ VE CİVARLARI

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