İzmir elektrik kesintisi 28 Nisan Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi var? İşte 28 Nisan Salı İzmir elektrik kesintisi detayları...

BERGAMA

28.04.2020 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI BOZKÖY, EĞRİGÖL MAHALLELERİ VE CİVARLARI



28.04.2020 12:00 13:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI TEKKEDERE, YENİKENT, KURFALLI, SARIDERE, ÇALIBAHÇE MAHALLELERİ VE CİVARLARI

