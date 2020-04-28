Urla'da festival iptal olunca internetten enginar satışları patladı

Urla'da her yıl nisan ayında düzenlenen Uluslararası Enginar Festivali'nin bu yıl salgın nedeniyle iptal edilmesi üzerine üreticiler alternatif olarak internet satışına yöneldi. İnternet üzerinden yapılan satışlardan memnun olduklarını belirten enginar üreticisi, taleplerin yoğun olduğunu söyledi.

İçeriğinde yüksek oranda protein içeren ve oldukça sağlıklı olduğu bilinen enginarın hasadı İzmir'in Urla ilçesinde de başladı. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilçede düzenlenen Uluslararası Enginar Festivali'nin iptali enginar üreticisini endişeye düşürmüştü. Alternatif olarak internet satışına yönelen üreticiler, yoğun taleple karşılaştıklarını ve bu sene tarlada enginarın kalmayacağını söyledi. Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan da, üretici kooperatiflerinin ve belediyenin desteği ile ürün satışlarının internet üzerinden yapıldığını ve yurdun dört bir yanına ulaştığının altını çizdi.