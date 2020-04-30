İzmir’de ulaşım mağduriyeti sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin korona virüs salgınından kaynaklı geçici düzenlemeye gittiği toplu taşımada seferlerin azaltılması vatandaşları mağdur ediyor. İzmirliler özellikle otobüs sefer sayılarının düşürülmesine tepki gösterirken, bazı yetkililerinin bu durumun 'valilik emri' olduğunu söylediği öne sürüldü.

YARIM SAATE ÇIKARILDI

Korona virüs salgını sonrasında toplu ulaşımda yeni düzenlemelere gidilmişti. İzmir Metro'da sabah saat 06.00-10.00 saatleri arasında 5 dakikada bir yapılan seferler, 10.00-16.00 ile akşam 21.00-00.20 saatleri arasında yarım saatte bir yapılmaya başlandı. Kentte metronun yanı sıra, vapur, tramvay ve İZBAN ile otobüs sefer sayılarında da seyrekleşme görüldü. Toplu taşımada özellikle otobüslerde sefer sayılarının düşmesiyle birlikte Konak, Buca, Bornova, Gaziemir ve Bayraklı gibi nüfusun yoğun olduğu metropollerde vatandaşlar mağduriyet yaşamaya başladı. Yoğunluktan kaynaklı olarak İzmirli vatandaşlar otobüs seferler sayılarının artırılması gerektiği konusunda başvurularda bulundu. Bazı ESHOT yetkililerinin ise sorunun kaynağı olarak İzmir Valiliği'ni gösterdiği iddia edildi.





VALİLİK ILE HİÇBİR ALAKASI YOK



'Valılık emri' yanıtını alan vatandaşlar, İzmir Valiliği'ne şikayetlerini dile getirmeye başladı. Ancak Valiliğin sefer kısıtlaması ile ilgisinin olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca yaşanılan mağduriyetin giderilmesi adına İzmir Valiliği'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle irtibata geçtiği de öğrenildi.