Ekipler düğmeye bastı! Hepsi ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, ihbar üzerine, İzmir'de faaliyet gösteren firma tarafından tıbbi kullanım amaçlı etil alkollerin 5 litrelik bidonlara doldurulup, piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Bunun üzerine Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, operasyon için harekete geçti. 2 adrese yapılan operasyonda, yasa dışı olarak üretilerek, piyasaya sürülmeye hazır hale getirilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 15 bin 117 litre etil alkol ile bu ürünün ambalajlanmasında kullanılan 5 litrelik bidonlar ve sahte etiketler ele geçirildi.

Öte yandan Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise yurt dışına çıkmak üzere gümrük kapısına gelen sürücü, riskli görülünce Türk plakalı minibüsle x-Ray tarama cihazına sevk edildi. Araçta yapılan aramada, ihracı Sağlık Bakanlığı'nın ön iznine tabi olduğu halde herhangi bir izin belgesi bulunmayan 5 bin 230 adet tıbbi maske ve koruyucu siperlik ele geçirildi. Her iki olayla ilgili şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.