İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir balkondan çarşaf çalan şüphelinin görüntüleri, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir evin balkonundan sarkıtılmış çarşafı çalan kişi, hızla uzaklaştı. Durumu fark eden ev sahibi, güvenlik kamerasınca olayın kaydedildiğini belirledi.
Görüntülerde genç yaşlardaki şüphelinin, balkona yaklaştığı, çevreyi gözleyip asılı duran çarşafı alıp kaçması yer alıyor.
AA
İzmir'de balkondan çarşaf çalma anı güvenlik kamerasına takıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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