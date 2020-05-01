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Haberler İzmir İzmir'de balkondan çarşaf çalma anı güvenlik kamerasına takıldı

'de balkondan çalma anı güvenlik kamerasına takıldı

'den şaşırtan bir görüntü geldi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir balkondan çalan kişinin balkondaki çarşafa asıldığı anlar güvenlik kameralarına takıldı.

İzmir'de balkondan çarşaf çalma anı güvenlik kamerasına takıldı

01.05.2020, 09:19

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir balkondan çarşaf çalan şüphelinin görüntüleri, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir evin balkonundan sarkıtılmış çarşafı çalan kişi, hızla uzaklaştı. Durumu fark eden ev sahibi, güvenlik kamerasınca olayın kaydedildiğini belirledi.

Görüntülerde genç yaşlardaki şüphelinin, balkona yaklaştığı, çevreyi gözleyip asılı duran çarşafı alıp kaçması yer alıyor.

AA

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