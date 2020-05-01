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'de operasyonu!

'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda 285 kök dikime hazır kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu!

01.05.2020, 09:20 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020,09:24

İzmir'in Tire ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 285 kök dikime hazır kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çayırlı Mahallesinde oturan E.U. isimli kişinin hint keneviri yetiştirdiği yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 4 ayrı saksı içerisinde 285 kök dikime hazır hint keneviri bitkisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan E.U., sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Karakolda işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen E.U., tutuklandı.

DHA

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