Haberler İzmir İzmir'de uyuşturucu operasyonu!

İzmir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 285 kök dikime hazır kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

01.05.2020, 09:20 Güncelleme Tarihi: 01.05.2020,09:24











