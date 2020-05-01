Paradan virüs bulaştı

İzmir'de yıllardır hizmet veren Minella Mobilya'nın sahibi işadamı Süleyman Avinca, bir süredir Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İzmir iş dünyasının sevilen isimlerinden Avinca ailesi ve kardeşleri tarafından son yolculuğuna uğurlanırken, ortaya ürkütücü bir iddia atıldı. Plazma tedavisi de yapılan ancak buna rağmen kurtarılamayan Avinca'nın korona virüsü paradan kaptığı ve bu şekilde hastalandığı iddia edildi. Bu iddia kesinlik kazanmazken, akıllara virüsün paranın üzerinde ne kadar canlı kalabildiği sorusu geldi.

EŞİ TABURCU OLDU

Yurt dışına geçtiğimiz yıl gittiği ve korona virüs tedbirleri kapsamında elinden geldiği kadar korunmaya çalıştığı öğrenilen işadamının, eliyle para saydıktan sonra parmakları ile yüzüne ve ağzına dokunduğu ileri sürüldü. Bu iddia, yakınları arasında da büyük şaşkınlık yarattı. Avinca'nın virüsü kaptığının anlaşılmasının ardından, devreye hemen filyasyon ekipleri girdi. İzmir Ticaret Odası meclis üyesi olan başarılı işadamı Avinca'nın eşi Aynur Avinca'nın da test sonuçlarının pozitif çıktığı ancak uygulanan tedavi sonrası durumunun düzeldiği ve taburcu edilerek evine geldiği öğrenildi.

Süleyman Avinca'nın 7-8 aydır yurt dışına çıkmadığı ve her türlü tedbiri aldığı belirtildi.

KARDEŞİ YOĞUN BAKIMDA

İyilik sever işadamı Avinca'nın ölümü başta mobilya sektörü olmak üzere yakınları ve tanıdığı herkesi derinden üzerken, kardeşi Yalçın Avinca'nın da korona virüsün pençesine düştüğü öğrenildi. Yoğun bakım altında tedavisine devam edilen Yalçın Avinca'ya da immün plazma tedavisi uygulanarak kan verildiği ve durumunun iyiye gittiği kaydedildi. Öte yandan, her zaman yaptığı yardım ve iyiliklerle anılan işadamı Süleyman Avinca'nın görev aldığı Ticaret Odası'ndaki arkadaşları da onun için bir klip hazırladı. Arkadaşları, klipte yeri doldurulamayacak Avinca hakkında duygularını paylaştı.

Yalçın Avinca'nın da korona virüsün pençesine düştüğü öğrenildi.

'PARA ELLEYİNCE DİKKAT EDİN'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, parada uzun süre virüs kalabildiğinin bilindiğini kaydetti. Yeni Asır'a konuşan Özlü, "Para üzerinde kalan virüsü, elle elledikten sonra ağıza götürmek mümkün. Bunu yapmamak lazım. Bizim insanımızın alışkanlığı, para sayarken parmaklarını ağzına götürmek. Hiç de hijyenik olmadan yapılan bu hareketle virüs kapılması ihtimali her daim var" dedi.

PARMAĞI AĞZA GÖTÜRMEYİN

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel de, paraların üzerinde çok sayıda virüs barındığına dikkat çekerek, "Cebinizden çıkardığınız parayı sayarken, parmağınızı ağzınıza götürüp tekrar para saymak ve bunu tekrarlamak virüsü kapmak demektir" ifadelerini kullandı.

Fatih ŞENDİL