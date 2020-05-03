Kınık’ta salgınla mücadele sürüyor

İzmir'in Kınık ilçesinde korona virüs salgınının ilk çıktığı tarih olan Mart ayından beri alınan önlemler ve tedbirler devam ediyor. İlçede oluşturulan dezenfeksiyon ekibi ile vatandaşların sıkça kullandığı alanlar periyodik olarak dezenfekte edildi. Merkez ve semt pazarlarında maske ve dezenfektan dağıtılarak vatandaşlar sosyal mesefaye dikkkat etmeleri konusunda uyarıldı. Merkez ve mahalle pazarları kurulmadan önce ve pazar bittikten sonra deterjanlı su ile yıkanarak hijyen sağlandı.Belediye atölyelerinde imal edilen dezenfeksiyon tünelleri Kınık Devlet Hastanesi, Hükümet Konağı, Belediye Hizmet Binası ve pazar yerlerinin giriş çıkışları gibi 20 farklı noktaya yerleştirildi. Ayrıca araçların dezenfeksiyonu için dezenfeksiyon tüneli de hizmete alınarak ilçeye gelen araçların dezenfekte edilmesi sağlandı.Okulların tatil edilmesiyle ana sınıfı ile 1. ve 4. sınıf ilkokul öğrencileri için uzaktan eğitim portalı hizmete alınarak öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmesi sağlandı. Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer yerel TV ve sosyal medya programlarında canlı yayınlara katılarak vatandaşlarına alması gereken tedbirler ve yaptıkları çalışmaları anlattı.65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle yaşlıların ihtiyaçları Kınık Belediyesi Halkla İlişkiler ekipleri tarafından karşılandı. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamalarının başlamasıyla Kınık Belediye fırınında üretilen ekmekler gün içerisinde vatandaşlara Kınık Belediyesi araçları ile satışa sunuldu. Sokağa çıkma kısıtlamaları olduğu günler sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirlenen alan ve meydanlara sürekli olarak mama ve su bırakıldı.Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer yaptığı açıklamada, "Kınık ilçesi olarak korona virüs salgınında başarılı bir sınav verdik. İlçemizde vaka sayısı şu ana kadar yok denecek kadar az ama rehavete kapılmadan tedbirlerimizi ülkemizde salgın tamamen yok oluncaya kadar devam ettireceğiz. Vatandaşlarımıza 'evde kalın, sağlıkla kalın' diyerek sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.