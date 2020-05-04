Torbalı Belediye binasının yanında saat 10.00 sıralarında sahipsiz çantayı gören vatandaşlar tedirgin olup, polisi arayarak, ihbarda bulundu.
Gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Bölgede yaya trafiğini durduran ekipler, çantanın fermuarlarını açıp, içini kontrol etti. Kıyafetlerin çıktığı çantanın kime ait olduğu bilinmezken, polis, çantayı Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
DHA
Belediye binası önündeki şüpheli çanta korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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