Suudi Arabistan'daki 169 Türk vatandaşı İzmir'e getirildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında Suudi Arabistan'dan gelen Türk vatandaşlarını taşıyan THY uçağı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi.

Burada uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. AFAD ekipleri de inen yolculara maske dağıttı.





