Tire'de çekirge istilası

Felaketler yılı olan 2020'de deprem, sel, fırtına, orman yangınları ve korona virüsü salgını derken, şimdi de çekirge tehdidi ortaya çıktı. Yumurtalarının, Güneydoğulu tarım işçileriyle birlikte İzmir'in Tire ilçesine geldiği tahmin edilen çekirgeler, hasat mevsimi öncesi istila ettikleri Akarca Ovası'nı talan etti.



SINIRA DAYANDILAR

Mevsimsel ürünlere musallat olan çekirgelere karşı acil ilaçlama çalışmaları başlatılırken, üreticiler, "İran ve Irak'tan ülkemiz sınırlarına dayanan çekirgelerin Tire'de görülmesi bizi çok korkuttu. Çekirgeler ürünlere zarar veriyor, bir an önce önlerini almalıyız" dedi.



MİLYONLARCA VAR

Havaların ısınması ile birlikte çekirgelerin hızla çoğaldığına dikkat çeken Barış Gül adlı üretici, "Tarlalarımızda bulunan biber, domates, kavun gibi birçok sebze ve meyveye zarar verdiler. Milyonlarcası bir anda ovaya indi, nasıl başa çıkacağız, endişemiz büyük" ifadelerini kullandı.



Çekirgelere karşı ilaçlama çalışmaları başlatıldı.



Çiftçilerin yardım çağrısı, İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerinden karşılık buldu. Bölgenin en hızlı şekilde ilaçlanarak, çekirge istilasına etkili şekilde önlem alınacağı bildirildi. Koruma altına alınacak bölgelerde ise zirai ilaçlar etkisini yitirene kadar küçük ve büyükbaş hayvanların otlanmasına da izin verilmeyeceği öğrenildi.

Nadir UYSAL