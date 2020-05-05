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İzmir su kesintisi 5 Mayıs Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU'nun yaptığı duyuruya göre bugün İzmir birkaç ilçesinde su kesintileri yaşanacak. Özellikle koronavirüs pandemisi nedeniyle su kesintileri daha da yakından takip ediliyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İşte 5 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...