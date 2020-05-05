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Haberler İzmir İzmir su kesintisi 5 Mayıs Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

su kesintisi 5 Mayıs Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. 'nun yaptığı duyuruya göre bugün İzmir birkaç ilçesinde su kesintileri yaşanacak. Özellikle koronavirüs pandemisi nedeniyle su kesintileri daha da yakından takip ediliyor. 'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İşte 5 su kesintisi detayları...

İzmir su kesintisi 5 Mayıs Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

05.05.2020, 09:39

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından soruluyor. İZSU bugünün su kesinti duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 5 Mayıs Salı İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR SU KESİNTİSİ 5 MAYIS SALI

BUCA YİĞİTLER, DİCLE, BARIŞ
05.05.2020 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME 16 EYLÜL, SAKARYA
05.05.2020 saat 09:15 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY
05.05.2020 saat 08:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
05.05.2020 saat 08:40 ile 10:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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