  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir'de çekirgelere karşı mücadele çalışmaları başlatıldı

'de çekirgelere karşı mücadele çalışmaları başlatıldı

'in ilçesinde tespit edilen çekirgelere karşı başlatıldı. İl müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu türün bölgede zaman zaman lokal olarak zarara neden olan yerli türlerinden olduğu bilgisi verildi.

İzmir'de çekirgelere karşı mücadele çalışmaları başlatıldı

05.05.2020, 10:22 Güncelleme Tarihi: 05.05.2020,10:28

İzmir Tire'de tespit edilen çekirgelere karşı kimyasal mücadele başlatıldı. Söz konusu çekirgelerin Suriye'den gelen işçiler tarafından bölgeye getirildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

İzmir'in Tire ilçesine bağlı Işıklar ile Yenioba köylerinin ortak merası olan Akarca bölgesinde tespit edilen çekirgelere karşı İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tire Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik elemanları gözetiminde Devlet Yardım Mücadelesi kapsamında bitki koruma ürünü temin edildi. Çekirgelere karşı kimyasal mücadele başlatıldı. İl müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu çekirgelerin Suriye'den gelen işçiler tarafından bölgeye getirildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bölgede tespit edilen türün yeşil çekirge olduğu ifade edilen açıklamada, bu türün bölgede zaman zaman lokal olarak zarara neden olan yerli çekirge türlerinden olduğu bilgisi verildi.

IHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de çekirgelere karşı mücadele çalışmaları başlatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA