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Haberler İzmir Akarca Ovası çekirgelerden temizleniyor

çekirgelerden temizleniyor

Akarca Ovası çekirgelerden temizleniyor
Giriş Tarihi: 6.5.2020

İzmir'in Tire ilçesindeki Akarca Ovası'nı istila eden çekirgelerle mücadele kapsamında, teknik elemanlar gözetiminde ilaçlama yapıldı. Tarım ve Orman İl Müürü Mustafa Özen, konuyu yakından takip ettiklerini belirtti. Tire'nin Akarca Ovası'nda popülasyonu artan yerel çekirgeler, çiftçinin mahsullerini talan etmişti.

NADİR UYSAL

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