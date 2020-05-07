İzmir Tire'de, hareket halindeyken alev alan lüks otomobili kül olmaktan çevreden yetişen esnaf kurtardı. Cumhuriyet meydanında kaymakamlık lojmanı önünde meydana gelen olayda Şahin Aksuiç yönetimindeki otomobil seyir halindeyken alev aldı. Otomobilden inen sürücü aracında yangın tüpü olmayınca çevredeki esnaftan yardım istedi. Yangın tüpüyle alevlere müdahalede bulunan vatandaşlar lüks otomobili cayır cayır yanmaktan son anda kurtardı.
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Alev alan lüks aracı esnaf söndürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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