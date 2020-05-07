  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Alev alan lüks aracı esnaf söndürdü

Alev alan lüks aracı esnaf söndürdü

Alev alan lüks aracı esnaf söndürdü
Giriş Tarihi: 7.5.2020

İzmir Tire'de, hareket halindeyken alev alan lüks otomobili kül olmaktan çevreden yetişen esnaf kurtardı. Cumhuriyet meydanında kaymakamlık lojmanı önünde meydana gelen olayda Şahin Aksuiç yönetimindeki otomobil seyir halindeyken alev aldı. Otomobilden inen sürücü aracında yangın tüpü olmayınca çevredeki esnaftan yardım istedi. Yangın tüpüyle alevlere müdahalede bulunan vatandaşlar lüks otomobili cayır cayır yanmaktan son anda kurtardı.

NADİR UYSAL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alev alan lüks aracı esnaf söndürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA