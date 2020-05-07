  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Çesme zirvesinde ‘komisyon’ kararı

Çesme zirvesinde ‘komisyon’ kararı

Başkan Soyer, Ticaret Odası Başkanı , Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sivil toplum kuruluşları ve turizm temsilcileri fikir alışverişinde bulundu.

Çesme zirvesinde ‘komisyon’ kararı
Giriş Tarihi: 7.5.2020

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşen Çeşme Projesi'nin ardından yaptığı açıklamada, "Bakanlığın hazırlayacağı projeye dair fikir ve önerilerimizi oluşturmak üzere bir alt komisyon kurmaya karar verdik" dedi. Kamulaştırma tartışmalarının gölgesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek Çeşme Projesi, bir kritik zirveyle daha masaya yatırıldı.

FİKİR ALIŞVERİŞİ
Başkan Soyer, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sivil toplum kuruluşları ve turizm temsilcileri fikir alışverişinde bulundu. Zirvenin ardından Soyer, sosyal medyadan yayınladığı 'günlüğü'nde proje toplantısı hakkında "Bakanlığın hazırlayacağı projeye dair fikir ve önerilerimizi oluşturmak üzere bir alt komisyon kurmaya karar verdik" ifadelerini paylaştı.

Tunç Soyer'e 'İzmirliler Günü' tepkisi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çesme zirvesinde ‘komisyon’ kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA