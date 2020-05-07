Çesme zirvesinde ‘komisyon’ kararı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşen Çeşme Projesi'nin ardından yaptığı açıklamada, "Bakanlığın hazırlayacağı projeye dair fikir ve önerilerimizi oluşturmak üzere bir alt komisyon kurmaya karar verdik" dedi. Kamulaştırma tartışmalarının gölgesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek Çeşme Projesi, bir kritik zirveyle daha masaya yatırıldı.

FİKİR ALIŞVERİŞİ

Başkan Soyer, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, sivil toplum kuruluşları ve turizm temsilcileri fikir alışverişinde bulundu. Zirvenin ardından Soyer, sosyal medyadan yayınladığı 'günlüğü'nde proje toplantısı hakkında "Bakanlığın hazırlayacağı projeye dair fikir ve önerilerimizi oluşturmak üzere bir alt komisyon kurmaya karar verdik" ifadelerini paylaştı.

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