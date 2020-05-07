BAYRAKLI
07.05.2020 10:00 12:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI R.ŞEVKET İNCE MAHALLESİ, ŞEHİT ALİ ERBİL, 2109, 2140, 2140/3, 2161, 2162/1-2-3-4, 2165, 2166, 2166/2-4-5-6-7-11, 2167, 2167/2 SOKAKLAR VE CİVARI
BERGAMA
07.05.2020 09:00 17:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE DOĞANCI, FERİZLER MAHALLELERİ VE CİVARLARI
07.05.2020 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇALTIKORU VE CİVARLARI
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 7 Mayıs Perşembe İzmir elektrik kesintisi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.