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Haberler İzmir İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 7 Mayıs Perşembe İzmir elektrik kesintisi...

'de elektrikler ne zaman gelecek? 7 elektrik kesintisi...

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri meydana gelecek. İşte 7 elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 7 Mayıs Perşembe İzmir elektrik kesintisi...

07.05.2020, 09:45

BAYRAKLI
07.05.2020 10:00 12:00 ARIZA GİDERME ÇALIŞMASI R.ŞEVKET İNCE MAHALLESİ, ŞEHİT ALİ ERBİL, 2109, 2140, 2140/3, 2161, 2162/1-2-3-4, 2165, 2166, 2166/2-4-5-6-7-11, 2167, 2167/2 SOKAKLAR VE CİVARI

BERGAMA
07.05.2020 09:00 17:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE DOĞANCI, FERİZLER MAHALLELERİ VE CİVARLARI
07.05.2020 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇALTIKORU VE CİVARLARI

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