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İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 7 Mayıs Perşembe İzmir elektrik kesintisi...

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Bugün İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri meydana gelecek. İşte 7 Mayıs Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...