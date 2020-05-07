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İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 Mayıs Perşembe İzmir su kesintisi...

İzmir'de bugün hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İZSU'nun paylaşımına göre bugün İzmir'de uzun süreli su kesintisi yaşanacak. İşte 7 Mayıs Perşembe İzmir su kesintisi detayları...