İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 Mayıs Perşembe İzmir su kesintisi...

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU'nun paylaşımına göre bugün İzmir'in kimi bölgelerinde uzun süreli su kesintileri yaşanıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İşte 7 Mayıs Perşembe İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
ÇEŞME MUSALLA
06.05.2020 saat 23:55 ile 07.05.2020 saat 12:00 arasında yaklaşık 12 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ İSMET PAŞA
07.05.2020 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR ABDİ İPEKÇİ, İHSAN ALYANAK
07.05.2020 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
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