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Haberler İzmir İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 Mayıs Perşembe İzmir su kesintisi...

'de sular ne zaman gelecek? 7 su kesintisi...

'de bugün hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 'nun paylaşımına göre bugün İzmir'de uzun süreli su kesintisi yaşanacak. İşte 7 su kesintisi detayları...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 Mayıs Perşembe İzmir su kesintisi...

07.05.2020, 09:51

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. İZSU'nun paylaşımına göre bugün İzmir'in kimi bölgelerinde uzun süreli su kesintileri yaşanıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İşte 7 Mayıs Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ÇEŞME MUSALLA
06.05.2020 saat 23:55 ile 07.05.2020 saat 12:00 arasında yaklaşık 12 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ İSMET PAŞA
07.05.2020 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR ABDİ İPEKÇİ, İHSAN ALYANAK
07.05.2020 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

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