Vur patlasın virüs oynasın

Türkiye'nin her gün onlarca hastanın ölümüne neden olan korona virüsle mücadelesi sürerken Çeşme'de çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Önceki günkü hıdırellez kutlamalarına, Çeşme'nin CHP'li Belediye Başkanı Ekrem Oran ve CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, meclis üyeleri ve partililerin ilçelerinde akşam düzenlediği plaj partisi damga vurdu. Meşhur Tekke Plajı'ndaki kutlamada hıdırellez ateşi yakıldı, müzikler çalındı, eğlenildi. Etkinlikte sosyal mesafeye önem verilmemesi ve birçok kişinin virüsten korunma tedbirleri kapsamında kullanılan maskelerini indirmesi dikkat çekti. Etkinliğe katılanlar arasında Meclis Üyesi Havva Yazıcı Evci ile CHP Çeşme Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere'nin de olduğu öğrenildi.

VATANDAŞ ŞİKAYET ETTİ

Başkan Oran ve CHP'lilerin birçoğunun maskelerini indirip yan yana gelerek plaj partisinde eğlendiğini gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Çok sayıda kişiden şikayet gelmesi üzerine etkinlik alanına polis de gitti. Polisin Başkan Oran ve diğer katılımcıların sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları ve maske takıp takmamalarını gözlemleyerek uyarılarda bulunduğu belirtildi. Oran ve diğer katılımcılara herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı kaydedildi.

'BİZ YAPSAK CEZA YERDİK'

Duruma isyan eden vatandaşlar, "Plajda aynı partiyi biz yapsak ceza yerdik. Ama belediye başkanı, meclis üyeleri ve partililer yapınca bir ceza işlem uygulanmamış" diye konuştu. Polis ve jandarma, böyle kalabalık bir şekilde düzenlenen ve sosyal mesafe kuralı uygulanmayan etkinliklere katılan kişiler hakkında 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi çerçevesinde işlem yapıyor. Bu şekilde kurallara uymayanlara 789 lira ile 3 bin 190 lira arasında para cezası uygulanıyor.

Çeşme Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ekrem Oran, Hıdırellez kutlamaları çerçevesinde Tekke Plajı'nda gerçekleştirilen etkinlikte ateş yaktı. Bu sırada Oran'ın ve plaj partisine katılanların bazılarının maskelerini indirmesi dikkat çekti.



SOSYAL MEDYADAN KALDIRDILAR

Etkinlik için katılımcılara Başkan Oran adına mesaj gönderildiği ve mesajda "Arkadaşlar Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Oran saat 21.00'de Tekke Plajı'nda Hıdırellez Ateşi yakacak, hepimizi görmek istiyor" ifadesine yer verildiği kaydedildi. Bu arada sosyal medya hesaplarında etkinlikten görüntüler yayınlayan bazı katılımcıların, daha sonra bu görüntüleri sildiği görüldü.

Erhan GÜLENÇ