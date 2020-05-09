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Haberler İzmir ‘Tek kişilik bank’ uygulaması başlıyor

’ uygulaması başlıyor

, ilçedeki parklara pazar günü sokağa çıkacak 65 yaş üstü vatandaşlar için iki metrelik aralıklarla tek kişilik banklar yerleştirdi.

‘Tek kişilik bank’ uygulaması başlıyor
Giriş Tarihi: 9.5.2020

İzmir'in Konak Belediyesi, ilçedeki parkları bir ayı aşkın bir sürenin ardından ilk kez, yarın saat 11.00'de evlerinden çıkabilecek 65 yaş üstü vatandaşlar için hazırlıyor. Parklarda, özellikle ileri yaştaki vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymasını sağlamak için yeni bir uygulama başlatıldı. Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından özel olarak yapılan tek kişilik banklar, ilçedeki parklara yerleştirilmeye başlandı. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak iki metrelik aralıklarla yerleştirilen banklar, Konak parklarında 'bank'sal mesafe dönemini de başlattı.

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