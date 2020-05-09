‘Tek kişilik bank’ uygulaması başlıyor

İzmir'in Konak Belediyesi, ilçedeki parkları bir ayı aşkın bir sürenin ardından ilk kez, yarın saat 11.00'de evlerinden çıkabilecek 65 yaş üstü vatandaşlar için hazırlıyor. Parklarda, özellikle ileri yaştaki vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymasını sağlamak için yeni bir uygulama başlatıldı. Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından özel olarak yapılan tek kişilik banklar, ilçedeki parklara yerleştirilmeye başlandı. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak iki metrelik aralıklarla yerleştirilen banklar, Konak parklarında 'bank'sal mesafe dönemini de başlattı.