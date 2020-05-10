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İzmir Karşıyaka Hakimi , ölüm orucunda ölen DHKP-C’li için ağıt yaktı

İzmir Karşıyaka Hakimi , DHKP-C sanığı olarak yargılandığı sırada örgüt talimatıyla açlık grevine başlayıp geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı hastanede ölen ’in ardından ağıtlar yaktı. , Twitter hesabından İbrahim Gökçek ile ilgili skandal paylaşımlarda bulundu.

İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan, ölüm orucunda ölen DHKP-C’li için ağıt yaktı

10.05.2020, 21:06 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020,21:11

Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberine göre; İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde DHKP-C terör örgütü üyeliği suçundan yargılanan Grup Yorum mensubu İbrahim Gökçek, terör örgütünün talimatıyla başlattığı ölüm orucu sonucu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. İbrahim Gökçek'in cenazesini bahane eden DHKP-C'li militanlar gerek İstanbul Gazi Mahallesi'nde gerekse de Kayseri'de güvenlik güçlerine saldırmıştı.

AĞIT YAKAN PAYLAŞIMLAR

Terör örgütünün talimatıyla ölüm orucuna girip hayatını kaybeden İbrahim Gökçek'e ilginç bir isimden destek geldi. İzmir Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan, İbrahim Gökçek ardından ağıt yakarcasına paylaşımlarda bulundu.

Hâkim Pehlivan Twitter'daki hesabından Gökçek'e destek mesajları paylaştı. Pehlivan Gökçek'in ardından "İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık!" dedi. Yine aynı gün İbrahim Gökçek adına açılan hastagi etiketleyerek "Ölüm adın kalleş olsun" mesajını paylaştı. Aynı zamanda Yargıçlar Sendikası Başkanı da olan Pehlivan, 3 Mayıs günü ise #İbrahimGökçekYaşamalıdır hastagini etiketliyerek "türküler hiç kimseye zarar vermez" iletisini atmış.

Görevdeki bir hakim olmasına rağmen DHKP-C sanığına destek mesajları atan, Ayşe Sarısu Pehlivan'a sosyal medyadan tepki gösterildi. HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz'ın Twitter hesabını mesajına etiketleyen Aziz Deniz isimli sosyal medya kullanıcısı şunları yazdı: Olmadı hâkime hanım. T.C yasaları sizlere emanet iken, siz DHKP-C üyesi bir şahsı nasıl översiniz? Savcı Selim Kiraz'ı kim öldürmüştü? Derhal Türk milletinden özür dileyin ya da istifa edin!"

DAMLA KAYA / SABAH

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