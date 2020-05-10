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Haberler İzmir İzmir’e 304 otobüs daha geliyor

’e 304 otobüs daha geliyor

, 134 körüklü ve 170 solo olmak üzere 304 otobüs için daha ihaleye çıkıyor. Araçlar sözleşmenin imzalanmasının ardından 9 ay içinde teslim edilecek.

İzmir’e 304 otobüs daha geliyor

10.05.2020, 14:23

Toplu ulaşım yükünün yaklaşık yüzde 60'ını sırtlayan ESHOT Genel Müdürlüğü, 134 körüklü ve 170 solo olmak üzere 304 otobüs için daha ihaleye çıkıyor. İhale ilanı 11 Mayıs Pazartesi günü, Kamu İhale Kurumunun (KİK) ve ESHOT Genel Müdürlüğünün internet sitelerinde yayınlanacak. Teklif zarfları, e-ihale yöntemiyle 11 Haziran'da açılacak. Euro 6 emisyon standartlarına ve engelli kullanımına uygun, klimalı, otomatik şanzımanlı, cep telefonu ve tablet şarj üniteli, alçak tabanlı yeni otobüsler, sözleşme tarihinden itibaren 9 ay içinde ESHOT'a teslim edilecek.

TOPLAM 387 OTOBÜS
ESHOT Genel Müdürlüğü 2019'un son günlerinde 15 yeni otobüsü filoya katmış ve ocak 2020'de de 52 yeni otobüsü direkt olarak Devlet Malzeme Ofisinden almıştı. İZULAŞ Genel Müdürlüğü ise 2020'nin ilk çeyreğinde 16 yeni otobüsü filosuna katmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni yapılacak 304 otobüs ihalesiyle nisan 2021'e kadar kente toplam 387 yeni otobüs kazandırmış olacak.

İHA

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