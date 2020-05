Kahraman anneler

Onlar anne... Onların, evlatları için yapamayacağı tek bir şey bile yok. Kimi engelli çocuklarının eli ayağı oluyor. Kimi ise evladına virüs bulaştırmamak için aylarca onlardan uzak kalıyor. Ancak hiçbir engel onları birbirinden ayıramadı. Anneler yine evlatlarıyla buluştu.





Kızı Mila ile mutluluk pozları veren Sultan Gürsoy Macaroğlu, "Anne olmak için ölümü göze almıştım. Anne olduktan sonra herhangi bir rahatsızlık yaşamadım. Annelik bana şifa oldu. İyi ki anne olmuşum" dedi.







İKİ AY SONRA ÇOCUKLARINA KAVUŞTU

İzmir Kent Hastanesi pandemi servisinde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Atasever, korona virüs hastalarını tedavi ettiği için yaklaşık iki ay önce çocukları İnci (14) ve Kaan'dan (7) ayrılarak yalnız yaşamaya başladı. Hayat kurtarmak için yoğun bir tempoda özveriyle çalışan anne, uzun sürenin sonunda ilk kez Anneler Günü'nde çocuklarıyla parkta bir araya geldi. Çocuklarını gördüğü için çok heyecanlı olduğunu söyleyen anne, "Onları çok özledim. Sarılamıyor olsak da bir araya gelmek bile yeter" dedi.







'CAN BUGÜNÜ BANA HER GÜN YAŞATIYOR'

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan edebiyat öğretmeni Nevin Barlas Ural, günlerini evde down sendromlu oğlu Can Ural'la (22) geçiriyor. Korona virüs nedeniyle de çalıştığı pizza restoranına gidemeyen Can, evde annesiyle birlikte hem yemek yapıyor hem de oyun oynuyor. Doktor olan eşinin hastanede korona virüs hastaları için gece gündüz çalıştığını söyleyen Nevin Barlas Ural, "Benim için Anneler Günü her gün Anneler Günü. Can bana her gün yaşatıyor" dedi.







HASTANE BAHÇESİNDE DUYGU DOLU BULUŞMA

İzmir'de korona tedavisi gördükten sonra görevine geri dönen ama çocuğuna hastalık bulaştırmamak için öğrenci yurdunda kalan hemşire Ayfer Açık'ın 9 yaşındaki oğlu, annesini görev yaptığı hastanenin bahçesinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Anne oğul birbirine sarılamasa da elleriyle sevgi gösterilerinde bulundu.

"ANNE OLMAK İÇİN ÖLÜMÜ GÖZE ALDIM"

Aydın'da epilepsi hastası olmasından dolayı doktorların hamile kalmasını uygun görmediği Sultan Gürsoy Macaroğlu (33), annelik duygusunu yaşamak için hayatını riske attı. Doktorların uyarılarına rağmen gebe kalan Macaroğlu, 8 yıl önce kızını dünyaya getirerek anne oldu. Anne olduğu için çok mutlu olduğunu belirten Macaroğlu, "Anne olmak için ölümü göze almıştım. Anne olduktan sonra herhangi bir rahatsızlık yaşamadım. Annelik bana şifa oldu. İyi ki anne olmuşum" dedi.









İzmirli işadamı İbrahim Görücüoğlu'nun eşi ve ünlü modacı Ali Erez'in kızı Ezgi Erez Görücüğlu'nun da pozitif çıkan sonuçları yaşadığı karantina günlerinin ardından negatife döndü. Karantina sürecinde en çok da kızının yüzünü görememenin üzüntüsünü yaşayan Görücüoğlu, "Kapalı kapılar ardından kızımın sadece sesini duyabiliyordum. Şimdi şükür iyileştim. Kızıma dokunmak, ona sarılıp öpmek benim için en güzel hediye" dedi.







İzmir'in Gaziemir ilçesinde, 3 çocuk annesi Şadiye Candemir (36), serebral palsi hastalığı nedeniyle yüzde 99 engelli olan yatağa bağlı iki oğlunun hem eli ayağı hem de hayat enerjisi oldu. Oğulları Ahmet (19) ile Yunus Emre (10) ile bir odanın içinde yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Şadiye Candemir, "Ben de isterdim çocuklarım sağlıklı olsun, bana bir kez olsun anne desin. Anneler Günü'mü kutlasınlar" diye konuştu. Candemir, çocuklarını çok sevdiğini ve onların iyiliği için her gün dua ettiğini de sözlerine ekledi.







"GÜÇLÜ OL ANNE, HER ZORLUĞU YENECEĞİZ"

İzmir'de yaşayan taksi şoförü eşi Şevki Çamlı'yı korona virüs nedeniyle kaybedip iki kızıyla birlikte virüse yakalanan 6 aylık hamile Elif Çamlı en güzel Anneler Günü hediyesini kızından aldı. Büyük kızının da testinin negatif çıktığı haberini alan Elif Çamlı, "Bu haber benim için en güzel hediye oldu" dedi. Çamlı, "Kızlarım bana 'Bu hayattaki tüm zorlukları yeneceğiz. Sen üzülme anneciğim' dedi. Bir anne için bundan daha güzel bir söz olabilir mi" dedi.









EVLATLARI İÇİN TEK İSTEĞİ AKÜLÜ ARABA

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan fedakar anne Fatma Günay (80), 42 yaşındaki doğuştan görme engelli kızı Sündüs Günay'ın gören gözü ve 54 yaşındaki bedensel engelli oğlu Şaban Günay'ın yürüyen ayağı oluyor. Anne Fatma Günay'ın tek isteği ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan evlatları için akülü araba oldu.









NEGATİF TEST SONUCU EN GÜZEL HEDİYE OLDU

İzmir'de korona bulaşan ve gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşan sağlık çalışanı 2 çocuk annesi Ebru Aydın, ayrı kaldığı kızlarıyla Anneler Günü'nde buluştu. Aydın, karantina sürecinden sonra hem sağlığına kavuşmanın hem de ayrı kaldığı ve sarılamadığı kızlarıyla bir arada olmanın ve Anneler Günü'nü beraber geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.



■ FATİH ŞENDİL/ MEHMET KAVAS