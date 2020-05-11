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Haberler İzmir Dışarı çıkma izninde boya tezgahının başına geçti

Dışarı çıkma izninde boya tezgahının başına geçti

'in Tire ilçesinde oturan (83), 65 yaş ve üstü vatandaşların dışarı çıkabildiği 4 saatte, tüm yaşıtları yürüyüş yapıp parklarda otururken boya tezgahını kurarak çalıştı.

Dışarı çıkma izninde boya tezgahının başına geçti

11.05.2020, 13:56

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan yasağın ardından bugün 11.00 ila 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verildi. Tire'de dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan kimileri yürüyüş yaptı kimileri ise parklarda oturarak güneşlenip, sohbet etti. Kadir Kayak ise bu izninde gezip, hava almak yerine ekmek parası kazanmak için boya tezgahını kurarak müşterilerini bekledi.



Kayak, 'Mesleğim müzisyenlik ancak bunun yanında da 60 yıldır ek iş olarak ayakkabı boyuyorum. Malum salgın dolayısıyla şu anda mesleğimizi icra edemiyoruz. Bugün de 4 saatlik izinde boş durmak istemedim. Fakat beklediğim iş olmadı' diye konuştu.

DHA

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