En buruk kutlama

İzmir'de annesi doğum sırasında hayatını kaybeden 7 aylık Celal Çay, hayata tutundu. Doğduktan aylar sonra oğlunu kucağına alan baba Mehmet Ali Çay, aynı güne denk gelen doğum günü ile anneler gününü buruk kutladı. Buca'da pide salonu işleten Aydın Karacasulu Mehmet Ali Çay (27), 4 yıl önce Huriye Karaca (24) ile hayatını birleştirdi. İzmir'de yaşayan çiftin mutluluğu erkek bebekleri olacağı müjdesiyle taçlandı. Özel bir hastanede doğuma giren Huriye Karaca Çay'ın, ameliyat sırasında kalbi durdu. Genç anne yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

HAYATA TUTUNMAYI BAŞARDI

Celal adı verilen bebek için doktorlar seferber oldu. Bebek, 5 aydır yoğun bakımda verdiği yaşam savaşını kazandı. Korona virüsü nedeniyle hastaneden taburcu edilen 7 aylık talihsiz bebek ile halası Huriye Çay ilgileniyor.

Mehmet Ali Çay geçen yıl hamile olan eşiyle doğum gününü böyle kutlamıştı.

'UMARIM O HEP MUTLU OLUR'

Celal bebek, ilk Anneler Günü'nü her şeyden habersiz geçirirken babası Mehmet Ali Çay, aynı güne denk gelen doğum günü ve anneler gününü buruk kutladı. Eşinin acısını yüreğinde taşıdığını belirten baba Çay, "Doğum sırasında kalbi durdu, ameliyattan çıkamadı. Eşimin emaneti oğlum, çok şükür hayata tutundu. Oğlum ilk anneler gününe mahzun girmesin diye pasta kestik. Allah'tan tek dileğim oğlum Celal ile başka acı görmeden mesut yaşamak" diye konuştu.

Kazım YÖRÜKCE