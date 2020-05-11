Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne 112 personel alınacak! Personel alım şartları nelerdir?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 112 personel alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Başvuru yapmak isteyen adaylar başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır? sorularını araştırıyor. İŞKUR aracılığı ile yapılacak olan başvurular için tarihler belli mi? İşte personel alımı ile ilgili detaylar...

KIYI EMNİYETİ 112 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 112 personel istihdam edecek. Genel Müdürlüğün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kurum tarafından 17 gemici, 12 ikinci kaptan, 14 ikinci mühendis, 15 tahlisiye personeli alımı gerçekleştirilecek.

İlan kapsamında, 21 büro personeli, 8 mühendis, 5 makine enspektörü, 3 güverte enspektörü, 15 gözcü muhabereci ve 2 avukat da alınacak.Nİlanlara başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılacak.

Türkiye İş Kurumunca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne gönderilecek adayların sözlü sınav işlemi ile ilgili bilgiler genel müdürlüğün web sayfası duyurular bölümünde ayrıca açıklanacak.