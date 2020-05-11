Kozak Yaylası böyle para basacak! 5 yıldır çalışma yürütülüyordu

İzmir'in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası'nda trüf mantarı üretilecek.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda fıstık çamı ağaçlarında yaşanan sorunlar nedeniyle gelir kaybı yaşayan Kozak Yaylası halkına destek olmak amacıyla ekonomik anlamda çözümler üretildiği belirtildi.





İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince başkanlığındaki ekibin, bölge ormanlarında teknik bir çalışma gerçekleştiği ve çam fıstığı ağaçlarının altında trüf mantarı arandığı bildirildi.

Özel yetiştirilmiş köpeklerin kullanıldığı aramada şimdiye kadar, meşe gibi geniş yapraklı ağaçlarının altında ortaya çıkan trüflere fıstık çamı ağaçlarının altında da rastlandığı, 1 saat içinde yaklaşık 1,5 kilogram kadar trüf mantarı toplandığı kaydedildi.





Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, İzmir ve Manisa'da trüf mantarı üretiminin arttırılması için son 5 yıldır çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Bu doğrultuda 33 hektar doğal trüf alanı tespit edildiğini belirten Derince, şunları kaydetti:

"Ayrıca 12-13 hektarda yapay trüf ormanı tesis edilip 2 bin 416 trüf aşılı meşe fidanı dikilmiştir. Bergama Kozak Yaylası'nda 20 hektar zengin doğal trüf alanı tespit edilmiştir. Bu alanlardaki trüf mantarı, fidan üretim aşamasında kullanılacaktır. Fıstık çamından olan kaybımızı inşallah trüf ile telafi edip orman köylümüze ekonomik anlamda katkı sağlayacağız."