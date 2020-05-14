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İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Mayıs Perşembe İzmir su kesintisi...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? İZSU 14 Mayıs Perşembe tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar su kesintisi detaylarını araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle hijyene daha da dikkat edildiği bu dönemde yaşanan su kesintileri de tepkilere neden oluyor. İşte 14 Mayıs Perşembe İzmir su kesintisi detayları...