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Haberler İzmir İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Mayıs Perşembe İzmir su kesintisi...

'de sular ne zaman gelecek? su kesintisi...

'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde sular kesik? 14 Mayıs Perşembe tarihli detaylarını paylaştı. İzmir'de yaşayan vatandaşlar su kesintisi detaylarını araştırıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle hijyene daha da dikkat edildiği bu dönemde yaşanan su kesintileri de tepkilere neden oluyor. İşte su kesintisi detayları...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Mayıs Perşembe İzmir su kesintisi...

14.05.2020, 10:26

bugünün su kesintisi detaylarını duyurdu. 'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi hangi mahalle ve ilçeleri etkileyecek? soruları İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hijyene daha da önem verilen pandemi döneminde yaşanan su kesintileri merak ediliyor. İşte su kesintisi detayları...

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