İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Mayıs Perşembe İzmir su kesintisi...

İZSU bugünün su kesintisi detaylarını duyurdu. İzmir'de sular ne zaman gelecek? Su kesintisi hangi mahalle ve ilçeleri etkileyecek? soruları İzmir'de yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hijyene daha da önem verilen pandemi döneminde yaşanan su kesintileri merak ediliyor. İşte 14 Mayıs Perşembe İzmir su kesintisi detayları...
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