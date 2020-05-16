İzmir elektrik kesintisi 16 Mayıs Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldığımız bugünler elektrik ve su kesintileri daha da araştırılıyor. Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde elektriklerin kesileceğini merak ediyor. İşte 16 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi ile ilgili detaylar...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 MAYIS CUMARTESİ

BAYINDIR

16.05.2020 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇIRPI TOPRAK SU TRAFOLARI, ŞEVKI DIRIK, EKREM YALÇIN, SAMI GÜÇLÜ, HASAN EMLEK, VEHBI ÖZACAR, SAFFET YILMAZER, YILMAZ DIRIK, CAVIT YALÇIN, HALIL İBRAHIM EŞME, YUSUF ÖZECE SULAMA GRUBU TRAFOLARI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLAR

BUCA

16.05.2020 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARACAAĞAÇ MAHALLESİ, BELENBAŞI MAHALLESİ, KIRIKLAR MAHALLESİ, TAHTALI BARAJI KORUM, DEDE, YOLÜSTÜ MEVKİİ, MEŞELİK YOLU, KIRIKLAR YOLU, 3018, 3020, 4004, 4004/1, 4010, 4020, 4002, 4005, 4024 SOKAKLAR VE CİVARI İLE BELEN MAHALLESİ, HÜRRİYET CADDESİ, ÇORLU MEVKİİ

DİKİLİ

16.05.2020 10:00 11:30 Ag Şebeke Bakım Çalışması ŞERAFETTİN PINAR TR VE CİVARLARI

TİRE

16.05.2020 09:30 12:00 ARIZA BAKIM VE ONARIM (FATIH MAH-İBNI MELEK MAH) SADIK GIZ CD-MIMAR SINAN CD.-MEHMET KURŞAKLI SOK-BURAKBEY CD-YAHYA KEMAL CD-SAMIM ÜZER CD-TURGUT ÖZAL BLVR-MILLET CD-FAHRETTIN ALTAY CD.-EVLIYA ÇELEBI SK-50.YIL CD-19 MAYIS CD-ZÜBEYDE HANIM CD.