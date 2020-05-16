  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 16 Mayıs Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

elektrik kesintisi 16 Mayıs Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanıyor? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Gediz Elektrik bugünün kesinti detaylarını paylaştı. Buna göre İzmir'de bugün birkaç ilçede elektrik kesintisi bekleniyor. İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 16 Mayıs Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

16.05.2020, 09:29

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldığımız bugünler elektrik ve su kesintileri daha da araştırılıyor. Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmirli vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini ve hangi ilçelerde elektriklerin kesileceğini merak ediyor. İşte 16 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi ile ilgili detaylar...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 16 MAYIS CUMARTESİ

BAYINDIR
16.05.2020 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇIRPI TOPRAK SU TRAFOLARI, ŞEVKI DIRIK, EKREM YALÇIN, SAMI GÜÇLÜ, HASAN EMLEK, VEHBI ÖZACAR, SAFFET YILMAZER, YILMAZ DIRIK, CAVIT YALÇIN, HALIL İBRAHIM EŞME, YUSUF ÖZECE SULAMA GRUBU TRAFOLARI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLAR

BUCA
16.05.2020 09:00 14:00 ARIZA ONARIM BAKIM KARACAAĞAÇ MAHALLESİ, BELENBAŞI MAHALLESİ, KIRIKLAR MAHALLESİ, TAHTALI BARAJI KORUM, DEDE, YOLÜSTÜ MEVKİİ, MEŞELİK YOLU, KIRIKLAR YOLU, 3018, 3020, 4004, 4004/1, 4010, 4020, 4002, 4005, 4024 SOKAKLAR VE CİVARI İLE BELEN MAHALLESİ, HÜRRİYET CADDESİ, ÇORLU MEVKİİ

DİKİLİ
16.05.2020 10:00 11:30 Ag Şebeke Bakım Çalışması ŞERAFETTİN PINAR TR VE CİVARLARI

TİRE
16.05.2020 09:30 12:00 ARIZA BAKIM VE ONARIM (FATIH MAH-İBNI MELEK MAH) SADIK GIZ CD-MIMAR SINAN CD.-MEHMET KURŞAKLI SOK-BURAKBEY CD-YAHYA KEMAL CD-SAMIM ÜZER CD-TURGUT ÖZAL BLVR-MILLET CD-FAHRETTIN ALTAY CD.-EVLIYA ÇELEBI SK-50.YIL CD-19 MAYIS CD-ZÜBEYDE HANIM CD.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir elektrik kesintisi 16 Mayıs Cumartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA