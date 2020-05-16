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'de skandal görüntü! 'ün tuşuna ayağıyla bastı

'in Konak ilçesinde bulunan 'e gelen bir vatandaş, asansöre binmek için çağırma tuşuna ayağıyla bastı. Sosyal medyaya yayılan görüntülerde, asansörün düğmesine ayağıyla basan kişiye tepki yağdı.

İzmir'de skandal görüntü! Tarihi Asansör'ün tuşuna ayağıyla bastı

16.05.2020, 11:06 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020,11:46

Konak ilçesine bağlı Karataş semtinde bulunan ve İzmir'e gelen vatandaşların sıkça ziyaret ettiği Tarihi Asansör'de bir vatandaşın yaptığı hareket sosyal medyada tepkiye neden oldu. Tarihi Asansör'e gelen bir kadın, asansörü çağırmak için tuşa ayağıyla bastı. Yaşanan bu anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonu görüntülendi. Görüntüde, asansörün başında bekleyen kadın, asansörü çağırmak için ayağını kaldırarak tuşa basıyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİYE NEDEN OLDU
Kadının asansörün tuşuna ayağıyla bastığı anlar sosyal medya platformlarında kullanıcıların tepkisine neden oldu.

DHA

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