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Haberler İzmir THY'den 19 Mayıs'a özel uçuş

'den 'a özel uçuş

23 Nisan’nda gökyüzüne ay yıldız çizen Türk Hava Yolları 19 Mayı’ta da yeni bir etkinliğe hazırlanıyor. , Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel ’a tarihi bir uçuş gerçekleştirecek.

THY'den 19 Mayıs'a özel uçuş

16.05.2020, 16:40

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşecek.



Bayrak taşıyıcı hava yolunun bu tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletler bugünden itibaren "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.

AA

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