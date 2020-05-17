TTO Başkanı Olgun’dan sert çıkış!

Torbalı'da yaşanan koku rezaleti ile ilgili olarak İZMİRGAZ ve Torbalı Belediyesi'nden sonra Torbalı Ticaret Odası'ndan da açıklama geldi. TTO Başkanı Abdulvahap Olgun "İlçede çevreye bu şekilde zarar verecek bir fabrika olduğunu zannetmiyorum. Eğer varsa da Torbalı'dan defolsun, gitsin" dedi. Torbalı'da önceki gece itibariyle ilçenin tamamında hissedilen yoğun gaz kokusu sonrası İZMİRGAZ, "Hissedilen koku doğal gaz kaynaklı değildir" açıklamasını yapmıştı.



İNCELEME DEVAM EDİYOR

Kokunun sanayi kuruluşlarından kaynaklandığını yönünde çeşitli spekülasyonların ortaya çıkmasından sonra, Torbalı Ticaret Odası da açıklama yaptı. Netleşen bir durum olmadığını kaydeden TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, "Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, Torbalı Kaymakamlığı ve Torbalı Belediyesi gerekli incelemeyi yapmaktadır. Kısa sürede inşallah olay çözülür ve kimse zan altında kalmaz." şeklinde konuştu.

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