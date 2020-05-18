Belediye Başkanı açıkladı! İzmir'in o ilçesinde koronavirüsten can kaybı yok

Koronavirüs salgının Türkiye'de en fazla etkilediği ikinci şehir olan İzmir'de salgının yavaşlatılması için önlemler alınmaya devam ediyor.

Kınık ilçesinde ise bugüne kadar hiçbir ölüm vakasının olmaması dikkat çekti. Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer yaptığı açıklamada, "Kınık ilçesinde koranavirüs salgınında bugüne kadar hiç can kaybı olmayan ilçelerden birisidir. Bu güne kadar testleri pozitif çıkan kişilerden hastane yoğun bakım servislerinde tedavi görecek kadar ağır seyreden vakamız olmadı. Aldığımız tedbirler ve önlemler sayesinde bu güne kadar ilçemizde bu başarıyı sağladık. Kınıklı hemşerilerimiz kurallara azami ölçüde uyduğu görülüyor. Vatandaşlarımıza kurallara uyma konusunda gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür eder, kendi sağlıkları açısından mümkün olduğu kadar evlerde kalıp sağlık içinde kalmalarını dilerim" dedi.

İLÇEDE SALGINLA MÜCADELEDE NELER YAPILDI?

Kınık Belediyesi tarafından vatandaşlar tarafından sık kullanılan Berber, Kuaför, Devlet Hastanesi, Aile Hekimlikleri, Eczaneler, kaymakamlık, Belediye Binası, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve diğer Kamu Kuruluşları, ATM'ler her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Önlemler kapsamında esnaflara dezenfekte solüsyonu ile maske dağıtımı yapılıyor.

65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izinlerinde vatandaşlara zabıta personeli tarafından maske dağıtımı yapılıyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kamu Binaları ile pazar yerleri girişlerine Belediye ekipleri tarafından imal edilen dezenfekten tünelleri yerleştirilerek vatandaşların girişlerde dezenfekte olmaları sağlanıyor ayrıca pazar yeri girişlerinde belediye ekipleri tarafından vatandaşların ateşleri ölçülerek ateşi yüksek olanların pazar yerlerine girişleri önlenerek sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeleri sağlanıyor Mobil noktalarda dezenfekte el sıvılarıyla vatandaşların sağlığı korunuyor Kaymakamlık tarafından kurulan vefa destek grubu çalışmalarına Kınık Belediyesi tarafından tam destek sağlanıyor

İLÇE GİRİŞLERİNDE ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILIYOR

Önlemler kapsamında ilçe girişlerinde Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından ateş ölçer cihazı ile trafik kontrolü yapılarak ilçeye dışarıdan gelecek vakaların önüne geçiliyor.

MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE SÜREKLİ DENETİM YAPILIYOR

İlçeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin 14 günlük karantina süresini yerleşim alanlarında geçmeleri sağlanarak yerleşim alanları düzenli olarak jandarma, zabıta ve sağlık ekipleri tarafından kontrolleri sağlanıyor.

FİLYASYON ÇALIŞMALARI SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Kınık Toplum Sağlığı ekipleri Bulaşma riski olan temaslı vatandaşların evlerinde filyasyon çalışmalarını yapıyor.