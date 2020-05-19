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İzmirli lojistik firmasından 120 ülkeye hijyen dersi

İzmirli lojistik firmasından 120 ülkeye hijyen dersi
Giriş Tarihi: 19.5.2020

Korona virüsle mücadelede Türkiye uyguladığı tedavi yöntemleri ve insani uygulamaları ile dünyaya örnek oluyor. İzmirli uluslararası lojistik şirketi Yeditepe Lojistik firması da başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, 120'den fazla ülkeye tarım ürünleri ve binlerce ihracat ürününü Sağlık Bakanlığı onaylı hijyen malzemesi ile güvenli hale getirdikten sonra göndererek bir ilke imza attı. Yeditepe Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Alp Tuğhan, meselenin ulusal boyutunu hatırlatarak "Bu süreçte tüm tedbirleri eksiksiz almak bizim için bir vatandaşlık görevi" dedi.

ÖNCE TEMİZLİK, SONRA KARGO
Türk sermayesi ile dünya çapında tanınan bir lojistik firması olmak için var güçleri ile çalıştıklarını belirten Tuğhan, "Pandemi döneminde dezenfektasyona büyük ağırlık verdik. Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlarla tüm sevkiyatları olağanüstü hijyen kurallarına uyarak temizleyip kargoladıktan sonra sevkiyatları gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL

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