Hem listeyi verdi hem de tepki gösterdi

Savcılığın talimatıyla sokağa çıkma yasağı kapsamında gösteride yer alan 17 kişiye 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi. CHP'li belediye başkanı Halil Arda ise, cezaların siyasi nedenlerle kesildiğini öne sürdü. Cezanın belediye çalışanlarının görev değişikliği yaptığı sırada kesildiğini iddia eden Arda, "Eğer iptal edilmezse bu cezaları kendim ödeyeceğim" dedi.

1 Mayıs'ta gösteri yapan 12 belediye işçisinin isimlerini emniyete belediye yönetiminin verdiği ortaya çıktı.

5'İ SENDİKA YÖNETİCİSİ

Ceza kesilen 17 kişiden 5'inin DİSK Genel İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Arif Yıldız, Yönetim Kurulu Üyeleri Bülent Erneş, Zeynep Zarıçlar, Mustafa Gül ve Ercan Ağar olduğu ortaya çıktı. Bu arada işçilerin gösterilerinde de sendikaya bağlı anons aracının olduğu ifade edildi. Asıl önemli ayrıntı ise, ceza kesilen 12 belediye işçisinin isimlerinin Emniyet Müdürlüğü'ne bizzat belediye yönetimi tarafından iletildiği ortaya çıktı. Belediyenin listeyi kendi vermesine rağmen 10 günlük süreç boyunca, kaymakamlıkla ilgililere ceza verilmemesi veya eylemin yasal olduğunu belirtmediği anlaşıldı. Mesai değişiminin 15.00'te olmasına rağmen gösteriyle ilgili canlı yayının 15.50'de yapıldığı da kaydedildi.

ERHAN GÜLENÇ