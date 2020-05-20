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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 20 Mayıs Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

elektrik kesintisi 20 Mayıs Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Gediz Elektrik'in duyurusuna göre 'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi meydana gelecek. İzmir'de yaşayan vatandaşlar 'Elektrikler ne zaman gelecek?' sorusunu merak ediyor. Evlerde daha sık vakit geçirdiğimiz şu günlerde elektik kesintileri de daha sık araştırılmaya başlandı. Peki İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte elektrik kesintisi...

İzmir elektrik kesintisi 20 Mayıs Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

20.05.2020, 09:56

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler kesik? merakla araştırılıyor. Gediz Elektrik 20 Mayıs Çarşamba tarihli detaylarını paylaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde daha sık vakit geçirdiğimiz şu dönemlerde elektrik kesintileri de yakından takip ediliyor. İşte İzmir elektrik kesintisi ile ilgili detaylar...

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