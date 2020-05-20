İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrikler kesik? merakla araştırılıyor. Gediz Elektrik 20 Mayıs Çarşamba tarihli İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde daha sık vakit geçirdiğimiz şu dönemlerde elektrik kesintileri de yakından takip ediliyor. İşte İzmir elektrik kesintisi ile ilgili detaylar...
İzmir elektrik kesintisi 20 Mayıs Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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