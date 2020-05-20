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İzmir elektrik kesintisi 20 Mayıs Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Gediz Elektrik'in duyurusuna göre İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintisi meydana gelecek. İzmir'de yaşayan vatandaşlar 'Elektrikler ne zaman gelecek?' sorusunu merak ediyor. Evlerde daha sık vakit geçirdiğimiz şu günlerde elektik kesintileri de daha sık araştırılmaya başlandı. Peki İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 20 Mayıs Çarşamba İzmir elektrik kesintisi...