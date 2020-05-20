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Haberler İzmir İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına inceleme

'de hoparlörlerinden yayınına inceleme

Müftülüğü, ildeki bazı camilerin hoparlörlerinden yayını yapılmasına ilişkin inceleme başlatıldığını ve bu konuda suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına inceleme

20.05.2020, 20:26

Bazı sosyal medya hesaplarından, kentteki bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapıldığı iddiaları üzerine Müftülükten açıklama yapıldı.

"SABOTAJ"

Açıklamada, iddialarının doğru olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 17.00 sularında ilimizin çeşitli bölgelerindeki bazı camilerimizin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce merkezi sistemimizin frekansına korsan şekilde müdahil olmak suretiyle bir sabotaj gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuş ve gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Öte yandan Emniyet de konu hakkında araştırma başlattı.

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