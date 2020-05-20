Ünlü kahveci yeniden 82 yıllık yuvasında

İzmir'de Karşıyaka Çarşısı'nın 82 yıldır vazgeçilmezi olan kuru kahveci Küçük Avcı, yeniden aynı yerde satışlara başladı. 4 kuşaktır 25 metrekarelik dükkanda kuru kahve satan Küçük Avcı, korona nedeniyle çarşının vatandaşa kapatılması nedeniyle kısa süreliğine taşındığı Bostanlı'dan sonra yuvaya dönüş yaptı. Yeni normalleşme sürecine girilmesinin ardından Karşıyaka Çarşısı'ndaki dükkanda yeniden satışa başlayan Küçük Avcı'nın önündeki kuyruklar eski günleri aratmadı. Kuru kahve almak isteyen vatandaşlar, sosyal mesafe gözeterek uzun kuyruklar oluşturdu.

MÜŞTERİ VELİNİMETTİR

İlçenin çok renkli ve bir o kadar da kalabalık hareketli çarşısı, salgın nedeniyle insan hareketliliğine kapatılınca Küçük Avcı da 4 Mayıs'ta üretim ve satışını geçici olarak Bostanlı'ya taşımıştı. Büyük dede Mehmet Avcı ve dede Yaşar Avcı'nın ardından baba Osman Avcı ile devam eden ve son olarak da dördüncü nesil Oğulcan Avcı ve Oğulkan Avcı ile devam eden hizmet, "Bize gelemeyen velinimetlerimiz dost ve müşterilerimize biz gidelim" anlayışı ile korona günlerinde Bostanlı'da sürdü. Yeni normalleşme sürecine girilmesinin ardından Küçük Avcı yeniden önceki gün Karşıyaka Çarşısı'nda hizmete başlaması vatandaşları sevindirdi.





SOSYAL MESAFELI KUYRUK

Ünlü markanın 4. kuşak temsilcisi olan Oğulkan Avcı, "Bu zor günlerde vatandaşlarımızı kahvesiz bırakmamak için Bostanlı'da kısa süreliğine hizmet verdik. Yıllarca hizmet ve emek verdiğimiz, dost ve müşterilerimizle buluştuğumuz Karşıyaka Çarşı'mızdaki yerimizde yeniden faaliyete başlamanın sevincini yaşıyoruz. Daha ilk günden dükkan önünde yine eskisi gibi kuyruklar oluştu. Elbette sosyal mesafeye dikkat ediliyor" dedi.





MEVLANA'NIN TORUNLARI

Babası Osman Avcı ve kardeşi Oğulcan Avcı ile birlikte 4 kuşaktır hizmete devam ettiklerini belirten Oğulkan Avcı, "Biz kahveye aile olarak sevgimizi katıyoruz. İzmirliye, Karşıyakalıya hizmet etmekten zevk alıyoruz. Kahvemizi sevenler yağmur, soğuk, güneş demeden kahve almak için sıraya giriyor. Biz de Konya'dan İzmir'e geldik ve Mevlana torunuyuz. Biz sevgi ile büyüdük. Ürünümüzün içine sevgimizi katıyoruz. Müşterimizi kendimiz gibi biliyoruz. Bu yaklaşımımızı görenler teveccüh edip bize geliyor. Biz de onlara keyifle hizmet ediyoruz" diye konuştu.

TOLGA TEKİN