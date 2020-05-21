İzmir elektrik kesintisi 21 Mayıs Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde çok daha fazla vakit geçiriyoruz. Bu dönemde elektrik ve su kesintileri de daha yakından takip ediliyor. İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri meydana gelecek. Peki İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 21 Mayıs Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...