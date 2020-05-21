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Haberler İzmir İzmir elektrik kesintisi 21 Mayıs Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

elektrik kesintisi 21 Mayıs Perşembe! ?

'de elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Bugün de İzmir'in birçok ilçesinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. 21 Mayıs tarihli detaylarını Gediz Elektrik paylaştı. Peki İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? ? İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir elektrik kesintisi 21 Mayıs Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

21.05.2020, 09:53

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde çok daha fazla vakit geçiriyoruz. Bu dönemde elektrik ve su kesintileri de daha yakından takip ediliyor. 'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri meydana gelecek. Peki İzmir'in hangi ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak? ? İşte elektrik kesintisi detayları...

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