İzmir'de su kesintisi 21 Mayıs Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU bugünün su kesinti duyurusunu paylaştı. Evlerde daha fazla vakit geçirdiğimiz şu günlerde su ve elektrik kesintileri de yakından takip ediliyor. İşte 21 Mayıs Perşembe İzmir su kesintisi detaylar...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BEYDAĞ YAĞCILAR

21.05.2020 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY

21.05.2020 saat 08:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLARKİBAR, GÜNALTAY, DEVRİM, SARIYER

21.05.2020 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ YENİKÖY

21.05.2020 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK BELEVİ

21.05.2020 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.