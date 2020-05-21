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'de su kesintisi 21 Mayıs Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

21 Mayıs Perşembe tarihli su kesintisi detaylarını paylaştı. Bugün İzmir'de bazı ilçelerde su kesintisi meydana gelecek. Salgın nedeniyle hijyene daha da önem verilen ve su tüketiminin daha da arttığı bugünlerde su kesintileri merakla araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? İşte su kesintisi detayları...

İzmir'de su kesintisi 21 Mayıs Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

21.05.2020, 10:06

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU bugünün su kesinti duyurusunu paylaştı. Evlerde daha fazla vakit geçirdiğimiz şu günlerde su ve elektrik kesintileri de yakından takip ediliyor. İşte 21 Mayıs Perşembe İzmir su kesintisi detaylar...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

BEYDAĞ YAĞCILAR
21.05.2020 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY
21.05.2020 saat 08:15 ile 11:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLARKİBAR, GÜNALTAY, DEVRİM, SARIYER
21.05.2020 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ YENİKÖY
21.05.2020 saat 08:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SELÇUK BELEVİ
21.05.2020 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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