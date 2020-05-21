Vefa Destek Grubu’ndan duygulandıran kutlama

İzmir Tire'de, 80'li yaşlardaki Ayşe ve Ahmet Ercan'ın 56'ıncı evlilik yıldönümü, Vefa Destek Grubu'nun hazırlattığı sürpriz pasta ile kutlandı. 65 yaş kısıtlaması nedeniyle uzun süredir evlerinden çıkamayan Ercan çiftine, komşuları evlilik yıldönümlerinde hafızalarda iz bırakacak bir sürpriz yapmak için, ilçe kaymakamlığının oluşturduğu Vefa Destek Grubu'dan yardım istedi.

56. YILDÖNÜMÜ BALKONDA GEÇTİ

Balkonda her şeyden habersiz oturan çift, hazırlanan sürpriz kutlamayla şaşkına döndü. VDG'den görevli iki öğretmen pastayı yaşlı çifte verirken, önceden hazırladıkları şiiri okudu. Komşularının kutlama pankartı ise, çiftin balkonuna asıldı. 56'ncı yıl pastasını balkonlarına çıkan mahallelinin alkışları eşliğinde kesen Ayşe ve Ahmet Ercan çifti sürpriz kutlama karşısında mutluluk gözyaşlarını tutamadı.

NADİR UYSAL