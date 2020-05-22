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Haberler İzmir CHP'li Banu Özdemir tutuklandı! İzmir'deki cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşım yapmıştı

'li tutuklandı! 'deki cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşım yapmıştı

'de camiler üzerinden skandal bir provokasyona imza atıldı. Merkezi ezan sistemine sızan provokotörler camilerden aynı anda komünist ve devrimci grupların marşı "Çav Bella"yı çaldı. Eski İl başkan yardımcısı  o anları  hesabından paylaştı.Bunun üzerine gözaltına alınan Özdemir, tutuklandı.

CHP'li Banu Özdemir tutuklandı! İzmir'deki cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşım yapmıştı

22.05.2020, 14:51 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020,16:19

İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Banu Ö, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

Banu Ö, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede cumhuriyet savcısına verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Banu Ö, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.

Banu Ö'nün ifadesinde "İzmirlileri zan altında bırakan videolar gördüğü için buna sebep olanların kim olduğunun ortaya çıkarılmasına dikkati çekmek amacıyla paylaşımları yaptığını" söylediği ileri sürüldü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, Müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Banu Ö. dün gözaltına alınmıştı.

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