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Haberler İzmir Babası için yardım istedi

Babası için yardım istedi

’de yumuşak doku kanserine yakalanan babası ’nın ameliyatı için 100 bin liraya ihtiyaçları olduğunu söyleyen , “Yardımseverlerden bekliyoruz’ dedi.

Babası için yardım istedi
Giriş Tarihi: 23.5.2020

İzmir Tire'de Müzeyyen Çetinkaya (43), yumuşak doku kanserine yakalanan babası Yaşar Çetinkaya'yı ameliyat ettirmek için yardım istedi. Babası Yaşar Çatinkaya'nın emekli, kendisinin de işsiz olduğunu belirten Müzeyyen Çetinkaya, "Ailemizin gözbebeği, canımdan çok sevdiğim babam bundan 1 yıl önce yumuşak doku kanserine yakalandı. Göğsünde görülen tümörden sonra toplam dört kez birbirinden zorlu operasyonlar geçirdi. Fakat tümör omuz kısmına yayıldı. Pek çok hastaneye gittik. Kolunun kesileceğini söylediler.

ZAMANIMIZ DARALIYOR
En son Antalya'da görüştüğümüz bir uzman babamın kolunu kesilmeden kurtarabileceğini söyledi. Ancak ameliyat masrafları 100 bin lira tutuyor" dedi. Babasının gözünün önünde her geçen gün eridiğini ifade eden Çetinkaya, gözyaşlarını tutamayarak, "Sigorta, ameliyat masraflarını karşılamıyor. Malımız mülkümüz yok. Ben işsizim, düzenli gelirimiz de yok. 10 günden az bir süremiz kaldı. Çok çaresiziz. Eğer gerekli parayı bulamazsak babamı ameliyat ettiremeyeceğiz. Çok acı çekiyor. Her gün, ameliyat parasının bulunması için dua ediyorum. Yetkililerden ve hayırseverlerden acil yardım bekliyoruz" diye konuştu.

NADİR UYSAL

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