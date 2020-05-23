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Haberler İzmir İşadamının kardeşi koronadan öldü

İşadamının kardeşi koronadan öldü

Paradan kaptığı virüs nedeniyle öldüğü iddia edilen tanınmış mobilyacı ’nın kardeşi da aynı hastalık yüzünden hayatını kaybetti.

İşadamının kardeşi koronadan öldü
Giriş Tarihi: 23.5.2020

İzmir'de faaliyet gösteren Minella Mobilya'nın sahibi işadamı Süleyman Avinca, 23 Nisan tarihinde bir süredir Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. İzmir iş dünyasının sevilen isimlerinden Avinca son yolculuğuna uğurlanırken, ortaya ürkütücü bir iddia atılmıştı. İmmün plazma tedavisi de yapılan ancak buna rağmen kurtarılamayan Avinca'nın, korona virüsü paradan kaptığı iddia edilmişti. Bu iddia kesinlik kazanmazken, akıllara virüsün paranın üzerinde ne kadar canlı kalabildiği sorusu gelmişti.

YOĞUN BAKIMDA YATIYORDU
Avinca'nın ölümü başta mobilya sektörü olmak üzere tanıyan herkesi derinden üzerken, kardeşi Yalçın Avinca da korona virüs nedeniyle bir ayı aşkın süredir yoğum bakımda tedavi görüyordu. Ağabeyi gibi immün plazma tedavisi uygulanan Yalçın Avinca da önceki gece tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fatih ŞENDİL

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