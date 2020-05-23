İzmir, Haziran'da yolcu alacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Ticaret Odası (İZTO) meclis ve komite üyeleriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda Ege Turizm Planı ile salgın sonrasında turizmde normalleşme sürecini değerlendirdi.

HAZİRAN'DA YOLCU GELİR

Bayram sonrası İstanbul'dan çıkışlar için tatil amaçlı özel izin belgesi oluşturulacağını söyleyen Ersoy, "Haziran başı itibariyle geçerli olacak izin belgesiyle 3-4 Haziran gibi İzmir yolcu almaya başlar" ifadesini kullandı. Ersoy, tüm sektörü harekete geçirmede hava trafiğinin açılmasının kritik olduğunu vurgulayarak, hedefin hava trafiğini yurtdışı uçuşlar için Haziran ortası itibariyle aşamalı şekilde açmak olduğunu belirtti.



EYLÜL'DE KRUVAZİYERLER

Tüm dünyada ne zaman seferlere başlanacağı konusunda kruvaziyer şirketlerinin kendi aralarında bir konsensus oluşturmak amacıyla görüşmeleri sürdüğünü belirten Bakan Ersoy, gemilerin Eylül ayında Türkiye'ye seferlerini başlatacakları yönünde duyum aldıklarını aktardı.



TÜRKİYE TERCİH EDİLECEK

'Uçuşlar başladığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye'nin geleceği' değerlendirmesini yapan Ersoy, üst düzey temaslarını Almanya, Çekya, Birleşik Krallık, Hollanda, Polonya, İsviçre ve Gürcistan ile sürdürdü. Bu ülkelerin temsilcilerine Kovid-19 salgınını kontrol altına alan Türkiye'de turizm sektörünün her türlü tedbiri alarak sezona hazırlandığını anlatan Bakan, "Hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye gelecek. En güvenilir ülkeler arasındayız" dedi. "Koronaya karşı başarılı mücadeleyle büyük takdir görmekteyiz" diyen Ersoy, "Türkiye'deki sağlık altyapısını, yoğun bakım yatak kapasitemizden ventilatör sayımıza, uçak ve helikopter ambulans sayılarımızdan tatil bölgelerimizdeki hastanelere kadar her şeyi aktarıyoruz" dedi.