İzmir su kesintisi 23 Mayıs Cumartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesik? soruları vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. İZSU 23 Mayıs Cumartesi tarihli su kesintisi raporunu paylaştı. Salgın nedeniyle yaşanacak olan su kesintileri daha da yakından takip ediliyor. İşte İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR'DE SU KESİNTİSİ 23 MAYIS CUMARTESİ
ÇEŞME ŞİFNE
23.05.2020 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ HARMANDALI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
23.05.2020 saat 08:30 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY
23.05.2020 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE KURTULUŞ
23.05.2020 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
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