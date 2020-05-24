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Haberler İzmir İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 863 kişiye ceza

'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 863 kişiye ceza

'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 863 kişiye 1 milyon 847 bin 926 lira ceza kesildi. Bu kişilerden 9'u hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 863 kişiye ceza

25.05.2020, 01:33

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

863 KİŞİYE

Hafta sonu yapılan kontrollerde 863 kişiye toplamda 1 milyon 847 bin 926 lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 9'u hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'da 3 bin kişiye 4 milyon ceza kesildi

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