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İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 863 kişiye ceza

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 863 kişiye 1 milyon 847 bin 926 lira ceza kesildi. Bu kişilerden 9'u hakkında adli işlem başlatıldı.