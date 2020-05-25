Haberler İzmir İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde 863 kişiye ceza kesildi

İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde 863 kişiye ceza kesildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde İzmir'de, kısıtlama kurallarına uymayan 863 kişiye işlem yapıldı. İşlem uygulanan şahıslara toplam 1 milyon 847 bin 926 lira para cezası uygulandı.