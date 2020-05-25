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Haberler İzmir İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde 863 kişiye ceza kesildi

'de kısıtlamanın ikinci gününde 863 kişiye kesildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde 'de, kurallarına uymayan 863 kişiye işlem yapıldı. İşlem uygulanan şahıslara toplam 1 milyon 847 bin 926 lira para cezası uygulandı.

İzmir'de kısıtlamanın ikinci gününde 863 kişiye ceza kesildi

25.05.2020, 09:05

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 863 kişiye 1 milyon 847 bin 926 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik kent merkezi ve ilçelerdeki denetimlerini sürdürüyor.

Hafta sonu yapılan kontrollerde 863 kişiye toplamda 1 milyon 847 bin 926 lira ceza kesildi.

Bu kişilerden 9'u hakkında adli işlem başlatıldı.

AA

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