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İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 11 paket Hint keneviri ele geçirildi

İzmir'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda kuru sıkıdan bozma iki tabanca, bir ruhsatsız pompalı tüfek, 49 mermi ile 160 kök Hint keneviri bulundu.