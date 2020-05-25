Bazı zanlıların uyuşturucu sevkiyatı yapacakları bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli otomobili Büyükkale Mahallesi'nde durdurdu.
ELE GEÇİRİLENLER
Araçtaki aramada 11 paket Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan B.S, F.S, N.S. ve M.S. ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda kuru sıkıdan bozma iki tabanca, bir ruhsatsız pompalı tüfek, 49 mermi ile 160 kök Hint keneviri bulundu.
İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 11 paket Hint keneviri ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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